São Paulo - O cantor Luan Santana se colocou à disposição para atuar na novela 'Pantanal'. Depois de confirmar nomes como Antônio Fagundes, Rafael Cardoso e Marcos Palmeiras no remake, a Globo continua escolhendo os atores para o elenco.

O cantor afirmou que gostaria de dar vida ao personagem Trindade, que pertenceu a Almir Sater na primeira versão, exibida pela extinta TV Manchete. Luan ainda disse que poderia ser o protagonista da trama exibida há 30 anos. "Sem dúvida faria! E tem tudo a ver com a minha essência. Interpretar um violeiro, no Pantanal, seria uma bênção. Ou o Jove [Joventino, vivido por Marcos Winter na primeira versão]", disse ao Gshow.

A nova versão está sendo roteirizada por Bruno Lupieri, neto do autor original, Benedito Ruy Barbosa.

"O convite não chegou, mas, se vier, é sim. Gosto muito de atuar. Seria uma honra estar nessa novela que foi um sucesso e que traz um nome que é tão importante para o nosso país. Como sul mato-grossense e empenhado no projeto do Pantanal, eu seria muito grato em fazer parte do elenco", afirmou.