Anitta Reprodução

Por iG

Rio - Anitta será uma das atrações musicais do Réveillon de Nova York. O evento, batizado de "¡Feliz 2021!", é o especial de fim de ano de um dos maiores canais de TV do mundo, a Univision e será transmitido ao vivo da Times Square.



Em seus stories do Instagram, na noite deste sábado, Anitta comemorou a novidade. "Oi, galera, sim é verdade! Meu Réveillon será na Times Square, em Nova York! A gente não confirmou antes porque tinha muita burocracia pra resolver, mas agora está tudo certo. Exames feitos, tudo maravilhoso. Vai ser diferente, óbvio, por conta da covid. Vai ser televisionado e é isso. Só felicidade!" disse ela.



Apresentado por Raúl de Molina e Alejandra Espinoza, em Nova York, e por Rafael Araneda e Angélica Vale, em Miami, o especial de três horas contará com performances musicais de grandes artistas. Durante um evento, fechado ao público e sob medidas de segurança para conter a disseminação do novo coronavírus, cantarão também: Pitbull, Gloria Gaynor e Andra Ray.



Usando as hashtags #AmorEnNavidad, #NuestraNavidad e #Feliz2021 no Facebook e Instagram o público poderá participar da festa virtualmente.