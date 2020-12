Nicette Bruno Reprodução

Por IG - Gente

Publicado 27/12/2020 19:51

No último 'Domingão do Faustão' do ano, o apresentador dedicou uma parte do programa para homenagear a atriz Nicette Bruno, que morreu aos 87 anos vítima da Covid-19 na última semana.

"Uma atriz extraordinária, todo mundo sabe do talento no cinema, no teatro, na televisão. Só que, para nós que convivemos com ela, ela e Paulo Goulart deram uma outra lição de vida: além do sucesso, além da realização profissional, esses dois conseguiram construir uma bela história de dignidade, de amor à família", disse Faustão, com emoção.

