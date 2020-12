Murilo Couto é um dos comediantes já confirmados no Comédia Con Brasil Fábio Augusto

Por O Dia

Publicado 28/12/2020 15:01

Rio - Os desafios impostos pela pandemia este ano são passados a limpo sob a perspectiva do comediante Murilo Couto em seu novo stand-up comedy “Murilo Couto 2020”, que já está disponível com exclusividade no Globoplay.