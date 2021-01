Ana Furtado proíbe Boninho de dar spoiler sobre o 'BBB 21' Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 05/01/2021 18:32

Rio - Boninho não aguenta mais esperar pelo "BBB 21". O diretor afirmou, nesta terça-feira, que ainda esta semana vai soltar um spoiler sobre a nova edição do reality show. "Tô com uma vontade... a gente contou que vai fazer um spoiler dia 8. Mas acho que vou contar como vai ser a primeira prova do Big Brother", disse o diretor nas redes sociais.

"Não vai contar nada, Boninho. Quieto!", interrompeu Ana Furtado, mulher do diretor. Na segunda-feira, Boninho revelou que os participantes do programa já estão confinados em um hotel. Ele também já havia revelado que esta edição do reality não vai contar com a Casa de Vidro.