Publicado 06/01/2021 09:08 | Atualizado 06/01/2021 09:18

Rio - Na edição desta terça-feira do 'Jornal Nacional', William Bonner quebrou o protocolo ao rebater uma fala do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), na qual afirmava que o país está "quebrado" . O discurso do jornalista viralizou e foi parar no Twitter.

Bonner comentou ao vivo sobre a declaração de Bolsonaro que critica a imprensa e menospreza a pandemia do novo coronavírus, que matou 1171 pessoas somente nesta terça no Brasil , de acordo com os dados do Ministério da Saúde.

"O presidente Jair Bolsonaro disse hoje que o Brasil está quebrado. De manhã, ao sair do Palácio do Alvorada, Bolsonaro conversou com grupo apoiadores e em resposta a um deles disse o seguinte: 'chefe, o Brasil está quebrado. Eu não consigo fazer nada. Eu queria mexer na tabela do imposto de renda. Teve esse vírus potencializado por essa mídia sem caráter'", começou.



Após citar a fala do presidente, Bonner continuou: "Os números oficiais das secretarias de saúde mostram que o vírus a que se refere o presidente está se espalhando pelo Brasil a taxas maiores desde dezembro. Esse vírus já infectou quase 8 milhões de pessoas e levou luto às famílias de mais de 197 mil cidadãos brasileiros".