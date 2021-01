Angélica comanda ’Cartas para Eva’ João Cotta / TV Globo

Publicado 06/01/2021 13:55 | Atualizado 06/01/2021 13:58

Rio - A apresentadora Angélica estreia nesta quarta-feira a série "Cartas para Eva", exclusivamente no Globoplay. O programa foi idealizado pela própria apresentadora e fala sobre a realidade de mulheres brasileiras para sua filha, Eva, por meio de cartas.

“Quando a Eva foi crescendo, ela foi me ensinando muita coisa. Eu comecei a pensar no futuro dela e daí começou a surgir a ideia de deixar uma carta para ela ler quando fosse maior e, a partir dessa ideia inicial, surgiu a série. No programa, cada carta tem um tema com exemplos de mulheres que romperam barreiras e que conseguiram alcançar o sucesso pessoal. Cada uma na sua história e com o que elas têm para dizer para essas futuras gerações”, explica Angélica.



Por meio das cartas, Angélica aborda temas como mercado de trabalho, sexualidade, violência, sustentabilidade e preconceito. Cada episódio conta com a participação de duas personalidades expoentes em suas áreas de atuação. Elas dividem suas experiências de vida e dizem o que esperam do mundo no futuro para as meninas de hoje, que serão as mulheres de amanhã. Para cada assunto, o ‘Cartas para Eva’ traz também o depoimento de uma personagem especialista nele.



No episódio Violência conta a Mulher, Angélica conta com a ajuda de mulheres que enfrentaram agressões físicas e psicológicas e usaram a sua dor para denunciar abusos, brutalidade e falta de oportunidade. A apresentadora recebe a apresentadora Xuxa Meneghel e a jornalista Míriam Leitão para a conversa.

Para falar sobre Sustentabilidade, as convidadas são a jornalista Sonia Bridi e a ativista ambiental e líder política Marina Silva. Elas falam sobre coleta, reciclagem, reutilização de materiais, consumo ético e consciente, preservação das florestas, mares e rios, ativismo ecológico e o despertar dos jovens para uma vida ecologicamente correta.



A atriz Claudia Raia e a autora, filósofa e mestra tântrica Carol Teixeira enriquecem a conversa sobre Sexualidade. Neste episodio, Angélica e as convidadas abordam a relacao da mulher com seu corpo, passando por discussões importantes sobre sexualidade, liberdade, prazer, amor próprio, preconceito e envelhecimento.



Quando o tema é Trabalho, Angélica trata do desafio de conciliar de forma equilibrada a profissão com a vida familiar. Para este tema, ela tem a colaboração de mulheres que enfrentaram as dificuldades, a competitividade, o machismo e chegaram ao topo de suas carreiras, derrubando o mito do “sexo frágil”. Rachel Maia, uma das empresárias mais influentes do Brasil e presidente do Conselho Consultivo da UNICEF Brasil, e Renata Vasconcellos, jornalista e âncora do Jornal Nacional, participam do episódio.



No tema Preconceito, o programa discute os diversos tipos de preconceito que existem e afetam as relações dentro da sociedade, sempre tomando como ponto de vista a experiência da mulher. A conversa aborda racismo, homofobia, capacitismo e outras mazelas sociais, apontando caminhos para que a sociedade se desenvolva de maneira positiva em relacao a esses assuntos. A atriz Camila Pitanga e a publicitária, empresária e mestra em relações etnico-raciais Luana Genot integram o papo.