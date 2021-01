Solange Frazão e Amanda Françozo

Por O Dia

Publicado 12/01/2021 16:11

Solange Frazão, de 58 anos, é a entrevistada do 'De Papo com Amanda Françozo', que vai ao ar nesta quarta-feira, às 21h, na TV Aparecida.

Na atração, eterna musa fitness revela que está pronta para o amor. “O que sempre ficou meio a desejar, foi encontrar realmente um amor, alguém que pudesse compartilhar dessa minha vida, desses momentos… E agora eu me sinto livre, eu me sinto segura, eu me sinto disposta a isso.”

O bate-papo entre as duas aconteceu durante um passeio de bike das duas na ciclovia da Marginal Pinheiros, em São Paulo. Além de falar sobre sua vida pessoal, a modelo, atriz e apresentadora também comentou sobre sua boa forma. "Eu sempre gostei de bike, eu vim do esporte, acho que de todos os esportes, é o que mais adoro!”, disse .



Solange ainda destaca que a mulher precisa sempre arrumar tempo para cuidar do corpo, mesmo com filhos pequenos: “Eu acho que na vida a gente precisa priorizar a saúde. Por mais que meus filhos fossem pequenos, por mais que eu tivesse que estar junto, mesmo em casa eu treinava. Quem quer, tem tempo.”