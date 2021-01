Por Juliana Pimenta

Publicado 14/01/2021 09:00

Rio - Quase cinco anos após sua estreia, ‘Haja Coração’ continua fazendo sucesso durante sua reprise na faixa das 19h, na Globo. Além da trama, os fãs comentam sobre a mudança e evolução dos atores, como é o caso de Agatha Moreira, que interpreta a Camila. Para a atriz, por sinal, a reapresentação da novela, que tem temática leva, ajuda a aliviar o momento difícil que o país enfrenta.

“Foi uma novela muito gostosa de fazer, com uma equipe muito unida e afinada. E contávamos uma história leve, que mesmo no drama tinha o toque de comédia. Se não fosse a pandemia, teria ficado 100% feliz. O motivo da reprise me entristece porque estamos vivendo um momento delicado no nosso país, com tantas perdas. Ao mesmo tempo, o público merece ver uma história como essa e respirar um pouco diante de tantas notícias pesadas e tristes”, pondera Agatha.No momento da estreia, ainda em 2016, Agatha já estava famosa por sua participação na premiada série ‘Verdade Secretas’ e teve que se dedicar para continuar atendendo às expectativas dos fãs. “Gosto muito de ler o texto do autor, de entender o que ele quer dizer com os diálogos, com a forma que ele descreve o papel. Isso é o meu guia. E depois fui buscando inspirações. Pesquisei os gestos, o corpo, a maneira de falar. Cada trabalho exige um caminho de composição. E a Camila foi a minha primeira personagem mais madura, mais adulta. Até então, minhas personagens tinham um pé na adolescência. Foi interessante também trazer isso para cena”, lembra a atriz, que destaca um desafio específico da construção dessa personagem.“Foi uma personagem muito instigante e que gostei bastante de fazer. Ela tinha a questão da perda da memória, então tive que trabalhar duas personagens. A Camila com memória e a sem memória. E elas eram bem diferentes. Foi muito legal ver a redenção, a descoberta dela, a mudança diante da vida. Foi um trabalho especial”, conta.De volta das férias em Fernando de Noronha, local onde escolheu para celebrar o réveillon com o namorado Rodrigo Simas, Agatha relembra o começo da pandemia e reflete sobre seus próprios privilégios. “Fiquei mais introspectiva e colada nos meus, isolada na serra. Voltei a praticar ioga. Fiquei mais consciente do presente, porque sempre estamos projetando e pensando no futuro. Mas sou muito privilegiada, porque pude ficar em casa. Infelizmente não é a realidade da maioria das pessoas”, destaca.E, mesmo sem revelar os próximos planos profissionais, a atriz garante que está empolgada com os próximos trabalhos. “Tenho já algumas novidades, mas ainda não posso falar. Ainda tenho um tempinho de férias, mas estou bem animada. Eu amo trabalhar e sou muito sortuda por poder viver daquilo que eu sou apaixonada”.