Fábio Turci emociona telespectadores com reflexão sobre racismo

Por O Dia

Publicado 15/01/2021 08:28

Rio - O jornalista Fábio Turci, que estava no comando do SP1", da Globo, nesta quinta-feira, convidou os telespectadores a refletirem sobre racismo. Após exibir a reportagem sobre um rapaz que foi abordado pela polícia porque "tem cara de ladrão", Fábio Turci comentou o caso de um câmera, seu colega de trabalho no jornal.

A fala do @Fabio_Turci hoje depois de mostrar um caso de racismo policial em Santos precisa estar aqui. Foi por momentos assim que eu estudei jornalismo. pic.twitter.com/NiLkpFdnnM — parvos e imbecis (@NandaCabrera) January 14, 2021

"O Itamar um dia foi parado pela polícia porque estava dirigindo um carro bacana, um carro da família dele, e o policial com a arma na mão perguntou o que ele estava fazendo", iniciou Turci. "O mesmo Itamar um dia foi seguido por seguranças de um shopping center. Inclusive ele ouviu um deles chamando reforço. Itamar tinha ido sacar dinheiro no shopping center. Essas coisas acontecem... A gente que é branco que não sabe, porque com a gente isso não acontece", afirmou o jornalista.

Em seguida, ele convidou o telespectador à reflexão. "O nosso papel é informar. A gente está levando informação a você e o que você faz com essa informação? Você se conforma? Está tudo certo assim? Ou você acha que isso não está certo, que isso não está justo e você acorda e tenta fazer alguma coisa?".

A atitude de Turci, de chamar o público a colocar a mão na consciência, é mais um exemplo de que os jornalistas da Globo estão ganhando uma maior autonomia para poderem não apenas apresentar a notícia, mas também interpretar os fatos.

Recentemente, Renata Lo Prete foi criticada pelo ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, por conta de uma postura parecida com a de Turci. "Não queremos a interpretação do fato dos senhores. Não queremos tendência ideológica ou de bandeira. Eu quero assistir à televisão e ver a notícia, o fato", reclamou o ministro, no dia em que o Brasil atingiu a marca de 200 mil mortes por conta da covid-19.

Renata, então, rebateu: "O ministro Pazuello parece não saber que interpretar significa dar sentido às coisas. Sem interpretar, você não informa corretamente, você é enrolado. Mas não tem importância não ele saber disso. O importante, aos 10 meses de pandemia com sete meses no cargo, é ele entender de vacinação".