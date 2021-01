Por Juliana Pimenta

Publicado 16/01/2021 09:00

Rio - Depois de uma rápida experiência substituindo Claudia Leitte no ‘The Voice Kids’, Mumuzinho voltou para ficar na cadeira do reality show musical. Desta vez no ‘The Voice+’ uma edição voltada para participantes a partir de 60 anos, Mumuzinho divide a seleção de técnicos com Ludmilla, Daniel e Claudia Leitte.

Ansioso para a estreia do programa, que acontece neste domingo, às 14h20, o cantor conta que demorou a cair a ficha de que faria parte do reality. “Não acreditei quando recebi o convite. Topei na hora, afinal, fazer parte da família ‘The Voice’ é um presente na carreira e na vida de qualquer pessoa”, conta Mumuzinho.Aos 37 anos, o sambista também conta que, apesar de ser um dos técnicos, absorve muito conhecimento na troca com os participantes. “A energia aqui é maravilhosa. Pude sentir que ali não estamos só para ensinar, mas aprendemos muito com cada candidato que passa por aquele palco. Estou muito ansioso!”, comemora o músico que vê semelhanças entre a competição e a sua própria trajetória.“Esse programa tem muito a ver comigo, porque eu também vim de oportunidade. Eu subi em vários palcos e eu sempre fui observado”, diz.Sonhos antigosCom um programa com foco na 3ª idade e com o slogan ‘os sonhos não envelhecem’, o ‘The Voice+’ prepara o público para uma reflexão da vida que vai além da música. Para Mumuzinho, a história de vida de cada candidato e a disponibilidade em se dedicar a aprender mais são os aspectos que mais chamam a atenção.“Acho que a novidade está exatamente aí, fazer algo totalmente novo com talentos de 60 anos ou mais. Um reality é empolgante para qualquer idade, imagina somar essa empolgação com a experiência que estes candidatos trazem. A voz é só um detalhe, a história de vida delas foi o que fez elas chegarem ao palco do ‘The Voice+’”, destaca.Dica de sucessoCandidatos a postos, cabe ao técnico deixar uma dica aos participantes que vão encarar o palco, mas não sem antes dizer que o mais importante é curtir a experiência. “Divirtam-se e deem o seu melhor. Aquele momento é único, estejam concentrados e certos de que chegar até ali já é um privilégio e digno de um vencedor. Então, mais que tudo, divirtam-se!”, aconselha.