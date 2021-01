Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 18/01/2021 13:47 | Atualizado 18/01/2021 13:48

São Paulo - Henri Castelli se emocionou ao desabafar sobre seu processo de recuperação, após ter sido agredido no dia 29 de dezembro do ano passado , em Barra de São Miguel, em Alagoas. O ator sofreu graves lesões no rosto e na mandíbula e teve que passar por uma cirurgia em 8 de janeiro, em São Paulo. Em entrevista ao Fantástico neste domingo, 17, Castelli falou sobre como tem lidado com o trauma.