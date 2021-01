Por Juliana Pimenta

Publicado 21/01/2021 09:00

Rio - O amor sempre vence? É possível que sim e até mesmo nos casos mais esquisitos. Pelo menos é isso que tenta provar a série ‘Shippados’, que acaba de estrear na Globo (terça, quinta e sexta, às 23h25). Protagonizada por Tatá Werneck e Eduardo Sterblitch, dois dos principais nomes do humor nacional, a produção mostra o encontro de dois jovens frustrados após decepções amorosas.

“A Rita tenta, através de aplicativos de relacionamento, encontrar o homem ideal, alguém que a ame e que ela consiga amar. Só que ela tem vários critérios e, num desses encontros fracassados, encontra o Enzo que também tem seus encontros fracassados”, conta Tatá Werneck sobre os traumas de sua personagem e sobre a diferença na união do casal de protagonistas.“Eles se encontram nessa dor, nessa angústia, nessa solidão. A relação deles é de verdade, não é uma relação protegida onde você conhece primeiro as maravilhas de alguém e depois os defeitos. Eles já começam pelos erros, pelos defeitos”, explica a atriz.Par romântico de Tatá, Sterblitch faz coro com a companheira de cena e vê uma relação de amor natural sair desse encontro improvável. “Eles foram se encontrar com outras pessoas e por uma queda do destino acabaram se encontrando e descobrindo que usavam o mesmo aplicativo. A partir disso descobrem que têm coisas em comum. A relação dos dois acontece de forma muito natural”, conta o ator, que palpita sobre os sentimentos de Enzo por Rita.“Por isso ele se sente, na minha opinião, apaixonado por ela muito rapidamente. E é muito legal quando a gente vê pessoas juntas se dando bem, numa relação legal, diferente, que inspira, em que um ajuda o outro, em que não é preciso fazer esforço nenhum para se dar bem”, defende.Mas nem só de romance vive uma série de humor, e ainda bem! Edu e Tatá deixam claro que seus personagens fogem do padrão de comédia romântica e, talvez por isso, tenham conseguido tanta identificação com o público.“Todo mundo tem o seu inadequado. Esses personagens, todos eles, se comunicam com todas as pessoas. Pessoas que já passaram por isso, que vão passar por isso e que tem o maluco dentro de si. Todos os personagens se encontram nesse lugar. São muito diferentes, mas são muito genuínos, são muito de verdade”, explica o ator, que é complementado por Tatá.“Isso é o mais legal deles. São pessoas comuns com suas loucuras. E essa loucura deles os aproxima e eles se apaixonam. São um casal fofo, que certamente poderia existir”.