Por iG

Publicado 20/01/2021 11:32 | Atualizado 20/01/2021 11:38

São Paulo - O "Mais Você" foi interrompido na manhã desta quarta-feira para uma entrada ao vivo do jornalismo. Maju Coutinho estava noticiando a saída de Donald Trump da Casa Branca e mostrou imagens ao vivo do ex-presidente dos Estados Unidos entrando em um helicóptero. A jornalista também falou que pela primeira vez em 152 anos um presidente do país não estaria na posse de seu sucessor, Joe Biden . Foi nesse momento que Ana Maria decidiu se manifestar.