Carla Diaz é a Carine de A Força do Querer Divulgação

Por O Dia

Publicado 28/01/2021 17:00

Rio - Antes de ser confinada no 'BBB 21', a atriz Carla Diaz comentou sobre sua participação em 'A Força do Querer', novela que reprisa na faixa das 21h, na Globo. Conhecida pelo público desde criança, Carla interpretou uma periguete disposta a seduzir o traficante Rubinho, interpretado por Emilio Dantas. Confira, abaixo, o que ela falou sobre a trama e quais os momentos mais marcantes na opinião da atriz.

fotogaleria

Publicidade

Como você descreveria a Carine?

Carine é uma mulher ambiciosa e que gosta do poder, não mede esforços para conseguir aquilo que deseja, doa a quem doer. Ela é bem determinada (risos). Eu amei interpretar a Carine, porque não tenho nada a ver com ela (risos).



Pode contar alguma curiosidade das gravações que você lembre com carinho?

Fizemos muitas cenas legais. Eu amei a cena em que a Carine faz a dança do ventre para o Rubinho (Emilio Dantas), porque foi uma homenagem da Glória ao trabalho que fizemos em ‘O Clone’. Adoro aquela cena. Uma cena para mim bem impactante é a final. Carine andando pela favela ao saber o que aconteceu com Rubinho e já pensando no próximo bote dela. Foi uma trama que me deu muito prazer de fazer.



Que cena você considera mais importante de seu personagem e tem vontade de rever? Por quê?

Ah, eu adoraria rever todas as cenas, porque Carine entra na novela já causando. Tem as cenas de embate dela que são ótimas e eu gosto demais. Carine é atrevida e gostava de afrontar.



A novela foi muito bem-sucedida. A que você atribui esse sucesso?

Primeiramente ao texto da Glória, que é muito instigante e atual. Ela desenvolve temas que estão em ebulição na sociedade, e isso chama a nossa atenção. Outro ponto foi o elenco. Essa novela tinha uma turma muito focada, muito entregue ao trabalho. Mas é difícil prever um sucesso. Tínhamos também uma direção muito incrível e que ajudava demais. É um conjunto de fatores que somados produziram esse trabalho de forma especial.



E a Carine deu o que falar, não é? O que a personagem representa em sua carreira artística?

Sim, deu! As pessoas ficaram bem incomodadas com ela (risos). Ela era bem abusada. Foi uma personagem muito legal, porque ela mostrou uma versão mais madura e adulta minha. Trabalho há 28 anos, e as pessoas ainda tinham uma imagem da Carla que fez inúmeras novelas na infância. Essa novela mostrou uma outra Carla.



Algum tempo depois você teve a oportunidade de ser um pouco Carine novamente em ‘Espelho da Vida’. Como foi reviver uma personagem em uma outra trama?

Foi diferente, porque era uma novela das seis. Com uma pegada diferente de ‘A Força do Querer', que eu também adorei. Eu sou apaixonada pelo meu ofício. Se dependesse de mim, eu emendaria uma novela atrás da outra (risos).