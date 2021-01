Bruno Gagliasso e Caio Castro Reprodução

Por iG

Publicado 29/01/2021 11:20 | Atualizado 29/01/2021 11:45

Rio - Foi anunciada esta semana a saída de Marcos Mion da Record . O apresentador deixa a empresa e fica aberta a vaga para apresentador de "A Fazenda". Entretanto, a emissora já estaria de olho em dois candidatos para o cargo: Caio Castro e Bruno Gagliasso.

A Record ainda estaria em uma conversa preliminar com os dois ex-galãs da Globo, segundo o site Notícias da TV. O último trabalho de Bruno com a emissora da família Marinho foi em "O Sétimo Guardião", de 2018, antes de ele assinar um contrato com a Netflix. Caio Castro atuou em "A Dona do Pedaço", de 2019.

O nome de Caio Castro seria a opção preferida pelo canal de televisão. O namorado de Grazi Massafera tem experiência em apresnetar um reality show, pois esteve à frente do "Are You the One? Brasil", da MTV. Já o marido de Giovanna Ewbank nunca teve um programa para chamar de seu e sua única experiência como apresentador foi no comando do Meus Prêmios Nick de 2020.

A intenção da Record seria escolher alguém que não seja conhecido como apresentador, para gerar uma curiosidade no público. Além disso, a emissora tem casos de sucesso com ex-atores da Globo que foram contratados para comandar programas, como Márcio Garcia e Rodrigo Faro. Independente de quem seja o novo contratado, o canal de TV corre para bater o martelo em um nome e poder voltar a vender publicidade para a próxima edição de "A Fazenda".