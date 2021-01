Gabi Martins e Tierry mostram aliança no ’Encontro’ Reprodução/TV Globo

Por iG

Publicado 29/01/2021 12:16 | Atualizado 29/01/2021 14:17

São Paulo - O "Encontro com Fátima Bernardes" esta sexta-feira contou com o casal Tierry e Gabi Martins como convidados. Os dois cantores foram ao programa para comentar os últimos acontecimentos do "BBB 21", como Juliette dando em cima de Fiuk. Durante a conversa, a cantora até brincou que ela e o namorado viveram algo semelhante e contou como o relacionamento começou.

"Eu conhecia o Tierry do sucesso dele. Resolvi chamar ele para compor algumas músicas comigo. Assim que eu fiz o convite, ele aceitou. A gente começou a trabalhar junto e, do nada, um dia ele mandou uma declaração dizendo que me amava. Assustada, eu disse: 'mas a gente nem se beijou ainda, como que pode?'. Foi aí que senti que tinha uma síndrome de Juliette na relação", Gabi contou.

"Temos até aliança de ouro", a ex-BBB continuou mostrando a joia que usa na mão esquerda, que é utilizada por pessoas casadas. "Ela usa na mão esquerda, mas é porque não coube na mão direita", Tierry explicou. "Já casou", brincou Fátima Bernardes.