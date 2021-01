Globo põe BIg Fone para tocar três vezes durante final da Libertadores Reprodução

Por O Dia

Publicado 30/01/2021 15:45 | Atualizado 30/01/2021 15:47

Rio - Em dia de final da Copa Libertadores da América, em que Palmeiras e Santos se enfrentam, a Globo pensou em estratégias para não ter uma queda tão grande na audiência. Sem ter o direito de transmissão do jogo, que vai ser veiculado a partir das 16h pelo SBT, a emissora decidiu apelar para o 'Big Brother Brasil', na tentativa de reter parte do público.

fotogaleria

Durante a transmissão do 'Caldeirão do Huck', o 'Big Fone' - elemento do 'Big Brother Brasil' que dá funções aos participantes -, tocará três vezes. Na primeira vez, quem atender deverá indicar três participantes ao paredão. O segundo a atender salva um dos confinados previamente emparedados. E o último a atender repete a estratégia salvando mais um. Ao final da tarde, apenas um brother segue emparedado.

Resta saber dentre qual das duas paixões nacionais - 'BBB' ou futebol - o público irá escolher.