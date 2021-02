Vanessa Jackson no Domingão do Faustão Reprodução/Globo

Rio - A cantora Vanessa Jackson, que foi a vencedora da primeira edição do programa "Fama" em 2002, foi uma das atrações do quadro "Ding Dong", da Rede Globo, e prestou uma homenagem a Michael Jackson e Whitney Houston. Elogiada por Faustão, a apresentação da artista, no entanto, dividiu opiniões nas redes sociais pela sua extensão vocal.

Vanessa foi apresentada por Faustão como uma das principais cantoras do país. Ao pedir para cantar trechos de sucessos de Mariah Carey, Celine Dion e Aretha Franklin, o apresentador ainda se declarou fã de carteirinha da cantora. "Não tem computador, não tem porr* nenhuma. Ela e Deus", elogiou.

Nas redes sociais, o retorno de Vanessa à Globo dividiu opiniões. Diversos internautas elogiaram a potência vocal da cantora, que foi jurada do "Canta Comigo Teen", da Record em 2020, mas muitos alegaram que estava "gritando" demais.

"A melhor pessoa que já venceu um reality show musical no Brasil", afirmou um admirador. "Estou chocado. Cara, gritando de medo com a Vanessa Jackson, o que é isso? Quem consegue chegar a essa nota pelo amor de Deus", disse um fã. "Ding Dong está surreal hoje. Vanessa arrasou. Que cantora maravilhosa", acrescentou outra. "Vanessa Jackson bota muitas cantoras famosas internacionalmente no chinelo", garantiu mais um.

"Gostava da Vanessa Jackson, mas no Faustão ela não foi bem. Muita gritaria. Não pagaria para ir no show dela", escreveu Valentina Smoky no Twitter. "A Vanessa Jackson canta super bem, até o momento que ela grita, daí estraga tudo", reclamou Thiago Macedo.

Confira a reação do público: