Jojo Todynho. Reprodução do Instagram Reprodução do Instagram

Por iG

Publicado 01/02/2021 12:04 | Atualizado 01/02/2021 12:05

São Paulo - Em entrevista ao "Domingo Espetacular", da Record TV, neste domingo, a cantora e campeã de "A Fazenda 12" Jojo Todynho contou que ganhou 28 quilos durante o confinamento. Ela disse que entrou com 100 quilos no programa e saiu com 128.



fotogaleria

"Lavei a égua lá dentro", admitiu na entrevista. Mas este não é o maior peso que Jojo teve. A cantora chegou a pesar 138 quilos antes. Agora, ela conta com a ajuda da melhor amiga Renata Branco, que também é nutricionista, para voltar ao peso normal.

"Não endeuso a obesidade. Só não vou me diminuir porque sou gorda", comentou a cantora.

Mistério do vestido azul

O vestido azul que foi coadjuvante em tantas tretas no programa também foi assunto na entrevista. Jojo se surpreendeu ao saber dos rumores de que o vestido custava por volta de R$ 9 mil.

"Não sei de onde tiraram que paguei R$ 9 mil. Paguei R$ 100 na promoção. Só não vou revelar a marca porque quero patrocínio", disse.

Relembre um momento: