Bruno Gagliasso Reprodução da internet

Por O Dia

Publicado 05/02/2021 09:38

Rio - Bruno Gagliasso foi alvo de uma sondagem, mas recusou nesta semana uma conversa com a Record sobre a possibilidade de ela apresentar o reality show "A Fazenda". A informação é da coluna "Na Telinha", do "Uol". Bruno está fora do ar desde 2019, depois que seu contrato foi encerrado com a Globo por conta do fracasso da novela "O Sétimo Guardião". Atualmente, o ator é contratado da Netflix para o lançamento de filmes a partir deste ano.

fotogaleria

Publicidade

Ainda segundo o "Na Telinha", Bruno Gagliasso ficou feliz com a lembrança da Record, já que ele nunca teve uma experiência na TV como apresentador. Mas o ator de 38 anos disse educadamente que não tem interesse em apresentar o reality show. Ele teria tentado se informar sobre o clima do programa e não teve boas referências. Bruno teria recebido informações sobre a pressão por audiência e sobre a direção do programa, que é famosa por atormentar apresentadores.