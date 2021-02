Ana Furtado Reprodução/Twitter

Por O Dia

Publicado 06/02/2021 13:17 | Atualizado 06/02/2021 13:19

Rio - Ana Furtado não segurou as lágrimas no final do "É de Casa" deste sábado. A apresentadora se emocionou a ler a mensagem de uma telespectadora que relatava a falta de estar próximo ao pai por causa da pandemia da Covid-19. Enquanto Patrícia Poeta comentava a postagem, o áudio de choro de Ana vazou no microfone do programa ao vivo.

Ao se despedir do público, Ana explicou o que aconteceu. "Estou bem emocionada, tá, gente? Porque uma das mensagens falava que a pessoa estava com muita saudade do pai. Desculpa... E essa pandemia trouxe isso para gente, essa saudade de estar com quem a gente ama. Então, pai, te amo. Estou morrendo de saudade e não vejo a hora de te abraçar, viu?", disse a esposa do diretor de TV Boninho.

Para fechar o programa, a apresentadora ainda pediu ao público para que cuidasse da saúde: "Gente, um beijo, um bom final de semana pra todo mundo. Se cuidem! A gente realmente precisa se cuidar pra gente matar essa saudade. Para isso, usa a sua máscara, acredita na vacina. Cuidem dos seus pais, cuidem dos seus avós, cuidem de todos nós. Muito obrigada pela sua companhia, desculpem a minha emoção, que foi inevitável, mas que bom que eu sou assim, que eu sou de verdade e sou real. Um beijo enorme e um lindo final de semana pra todos vocês. Até semana que vem."

Nas redes sociais, alguns telespectadores contaram que se emocionaram junto. "Também me emocionei com o final do programa de hoje. Saudades de tantas pessoas. Mas em tempos de pandemia, precisamos pensar nas pessoas que amamos e manter o distanciamento social. Vamos pensar no coletivo e no bem estar de nossos familiares e amigos. Chorei junto com você", escreveu uma. "Esse choro da Ana Furtado está me fazendo soluçar aqui. Perdi pai semana passada e estou em prantos. Que saudade. Que tristeza", desabafou outra.



Também me emocionei com o final do programa de hoje. Saudades de tantas pessoas. Mas em tempos de pandemia precisamos pensar nas pessoas que amamos e manter o distanciamento social. Vamos pensar no coletivo e no bem estar de nossos familiares e amigos. Chorei junto com vc — Ana Nogueira (@ana_rnogueira) February 6, 2021

