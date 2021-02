Ana Maria Braga explica porque Lucas não participou do ’Mais Você’ nesta segunda-feira Reprodução

Por O Dia

Publicado 08/02/2021 11:46 | Atualizado 08/02/2021 11:49

Rio - Ana Maria Braga explicou porque Lucas Penteado não participou do "Mais Você" na manhã desta segunda-feira. Lucas pediu para sair do "BBB 21" na manhã de domingo. A apresentadora explicou que a ausência de Lucas faz parte do contrato dos participantes.

"Foi uma opção dele. Inclusive eu quero dizer para o pessoal de casa que como ele decidiu deixar o jogo, a gente não vai conversar ao vivo. A gente faz isso normalmente com os participantes que cumprem a trajetória até serem eliminados da disputa. Quando alguém desiste, é desclassificado. A gente entende que a pessoa quer seguir a vida e respeita isso", disse a apresentadora.

No contrato que os brothers assinam, a desistência configura "esquecimento automático".