Ana Maria Braga usa colar de tomate para protestar pela alta do preço dos alimentos Reprodução

Por iG

Publicado 09/02/2021 10:19 | Atualizado 09/02/2021 10:20

São Paulo - Já está virando quase uma tradição. Quando os preços dos alimentos sobem, Ana Maria protesta. A apresentadora resgatou um colar feito de tomates para apresentar o "Mais Você" desta terça-feira. Ela abriu o programa falando do acessório e criticou a alta dos preço.

fotogaleria

Publicidade

"Já não é a primeira vez que abri meu cofre e tirei meu colar especial. Repare nele. Depois que o Bocardi falou, o preço do tomate subiu 23%, achei que era dia de ostentar essa joia e dizer: está caro!", disse a apresentadora. Ana Maria também apontou a alta no preço de diversos alimentos e do gás de cozinha. "E eu soube que o preço do botijão segue nas alturas. Pena que não tenho condição de carregar um botijão no pescoço. Mas sobe tudo", ela falou.

Essa não é a primeira vez que Ana Maria Braga usa um colar feito de tomates em rede nacional. Em 2013, a apresentadora apareceu com o acessório pela primeira vez, para protestar pelo preço alto da hortaliça. Ano passado, ela usou um colar e um par de brincos feitos de arroz, para reclamar do custo do alimento.