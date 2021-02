Michelle Obama terá programa infantil na Netflix Reprodução Internet

Rio - Michelle Obama anunciou nesta terça-feira que vai estrear um programa infantil na Netflix. "Waffles + Mochi" será uma série educacional com 10 episódios e pretende ensinar as crianças a ter uma alimentação saudável. A data de estreia está prevista para o dia 16 de março.

"Tenho uma grande notícia para você! Isso é algo em que venho trabalhando há algum tempo e estou muito animado para finalmente poder contar a vocês sobre isso. Permita-me apresentar dois novos amigos meus: seus nomes são Waffles e Mochi. É tudo uma questão de boa comida: descobri-la, cozinhá-la e, claro, comê-la. Esses dois nos levarão a aventuras por todo o mundo para explorar novos ingredientes e experimentar novas receitas. As crianças vão adorar, mas sei que os adultos também vão dar muitas risadas - e algumas dicas de cozinha", explicou a ex-primeira dama dos Estados Unidos.

"Gostaria que um programa como este existisse quando minhas filhas eram pequenas. Eu também sei que este é um momento difícil para tantas famílias, e estou esperançosa de que este show delicioso possa trazer um pouco de luz e risos para lares em todo o mundo. É por isso que, como parte do compromisso do programa em ajudar as famílias durante a pandemia, estamos trabalhando com nossos parceiros da Partnership for a Healhier America para fornecer ingredientes frescos às famílias necessitadas em todo o país para que possam cozinhar juntas em casa", completou.