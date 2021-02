Preta Gil Reprodução/Globo

Por iG

Publicado 11/02/2021 13:38 | Atualizado 11/02/2021 13:49

São Paulo - Preta Gil é uma grande espectadora do "Big Brother Brasil" desde as primeiras edições. A cantora contou que tem muitos amigos que participaram do reality. Mas dessa vez, teve que se voltar contra as atitudes de uma velha conhecida: Karol Conká.

Em participação no Encontro desta quinta-feira, ela disse que conheceu a cantora em trabalhos que as duas fizeram juntas e que admira a artista, mas lamentou que ela tenha "se perdido" no jogo, dizendo que chegou a ter esperanças que ela pudesse se redimir, mas se decepcionou.

"Cheguei a acreditar que a Karol estava arrependida [na briga com Carla Diaz]. Ela até teve uma reflexão de que errou, mas ela quer pegar no pé da Carla. Conheci a Karol, já trabalhamos juntas, admiro ela, mas ela se perdeu completamente no jogo. Se ela for a um paredão, dificilmente ela volta", opinou.

Apesar de criticar o comportamento da colega, Preta disse que gostou dela ter se poupado na última prova bate e volta, pois agora ela tem a chance de sair do BBB com menos rejeição.

"Ainda bem que ela se livrou, porque os ânimos estavam muito acirrados. Ela própria vai pagar pelos erros que teve. Em quem é conhecido, a gente coloca muita expectativa. A Karol e o Projota eram mais preservados, conhecíamos mais pela música e agora estão expostos", disse.

Preta disse que os favoritos para ela são o famoso G3. "Gosto de Gil, Sara e Juliette. Tudo pode mudar, mas por enquanto eles são meus preferidos", disse.