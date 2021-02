Luísa Sonza reprodução da TV Globo

Por O Dia

Publicado 22/02/2021 17:05

Rio - Luísa Sonza revelou que sentiu honrada ao ver o desenho de seu bumbum tatuado na perna de Vitão, durante o Encontro com Fátima Bernardes, da TV Globo, nesta segunda-feira. "Ele eternizou esse momento", comentou ela.

A cantora explicou que a tatuadora que fez o desenho frequenta sua casa e que durante reuniões com seus amigos sempre surgem ideias de desenhos 'diferentões'. Ela até comentou que tem tatuado um dinossauro bebendo uma taça de vinho. Então, retratar o bumbum não seria 'nada demais'.



"Vitor quis fazer uma tatuagem minha, do meu bumbum , escolheu a foto, e fiquei ao lado dele na hora do desenho. Achei superfofo e dei a maior força."