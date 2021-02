Silvio Santos está de olho em Paola Carosella Divulgação

São Paulo - Mesmo estando evitando novas contratações, Silvio Santos, dono do SBT, está de olho na chef Paola Carosella, diz o colunista Fefito do UOL.

Após deixar o "MasterChef" e a Band no fim de 2020, Paola se tornou um grande alvo de interesse de diversos executivos, incluindo os do SBT.

A intenção é que Paola integre o elenco do novo reality show gastronômico desenvolvido para as noites de sábado junto com Carlos Bertolazzi, mas com a possibilidade de ser promovida a apresentadora, já que Ticiana Villas Boas, a quem se destinaria o projeto, iniciou conversas com a Band.

A chef deve ser procurada pela emissora nos próximas dias, por enquanto, Paola segue se dedicando ao seu canal no Youtube.