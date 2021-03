Ana Maria Braga Reprodução/Globo

São Paulo - Ana Maria Braga, apresentadora do "Mais Você", ironizou uma declaração do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), nesta segunda-feira. Na fala em questão, o chefe de estado minimizou a pandemia da Covid-19 chamando-a de "mimimi".

Após a exibição de um reportagem sobre a falta de leitos para pessoas com Covid-19, o jornalista Felipe Andreoli comentou. "Temos que fazer o que a gente pode. Tem países saindo já, a Austrália, a Nova Zelândia, quase tendo uma vida normal. E a gente está no mais fundo do poço", disse.

Em resposta, Ana Maria Braga não pestanejou. "A gente está vivendo esse mimimi, né? A gente está vivendo um momento de preocupação com família e amigos. Cada dia é um susto. As mortes de covid vêm batendo recordes. Quando a gente não precisa de uma UTI, a gente escuta que a UTI está lotada. E o que é? Não tem onde por, não tem respirador, não sei porque não abrem hospital de campanha".

