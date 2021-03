Príncipe Harry disse que não teria se afastado da família se não fosse pela esposa, porque estava preso sem saber Reprodução/YouTube

Por O Dia

Publicado 09/03/2021 14:59 | Atualizado 09/03/2021 15:00

Rio - A TV Globo anunciou, nesta terça-feira, que adquiriu os direitos do especial 'Oprah entrevista Meghan e Harry', no qual Oprah Winfrey recebe o Príncipe Harry e Meghan, o Duque e a Duquesa de Sussex, para uma conversa íntima que vai ao ar às 22h30 de quinta-feira.

fotogaleria

Publicidade

Na entrevista, Oprah Winfrey conversa com Meghan Markle sobre casamento, maternidade, e trabalho filantrópico, até a forma com que ela vem lidando com as pressões da vida pública. Depois, o Príncipe Harry se junta a elas para falarem sobre a mudança para os Estados Unidos e sobre as esperanças e sonhos futuros para a família em expansão.