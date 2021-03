Equipe de reportagem do Brasil Urgente foi impedida de entrar em hospital por seguranças Reprodução

Por O Dia

Publicado 14/03/2021 11:03 | Atualizado 14/03/2021 11:05

Rio - A equipe de reportagem do Brasil Urgente, apresentado por José Luiz Datena, foi impedida por seguranças de entrar no Hospital do Tatuapé. O ocorrido foi mostrado no programa deste sábado (13), quando Datena se mostrou irritado com os seguranças do hospital administrado pela prefeitura de São Paulo.

As imagens mostram os guardas rapidamente se posicionando quando o repórter, Marcelo Moreira, e o operador de câmera começam a se aproximar da entrada do hospital. Datena logo se irrita com as atitudes dos seguranças para impedir que o repórter mostre a situação dentro do hospital e, por fim, o apresentador chama a polícia.

"Eu agradeço a Polícia Militar que foi lá pra, pelo menos, tentar garantir o nosso direito de liberdade de expressão (imprensa) de só mostrar a fachada do hospital, pra ver se tem ambulância do lado de dentro, porque fora do hospital do Tatuapé tem fila de ambulâncias. Geralmente nessas ambulâncias têm pessoas esperando atendimento ou para serem transferidas para outro hospital porque o Tatuapé está lotado", afirmou Datena.

"Aí, de repente, apareceu uma barreira com oito seguranças. Bruno Covas, contrata médicos e enfermeiros para render esses caras que não aguentam mais. Os heróis, que são os enfermeiros, os médicos e o pessoal hospitalar, estão precisando descansar enquanto vocês enchem de segurança para não mostrar o que vocês estão fazendo de errado, segurança que pulou muro para tentar bater no repórter, ir pra cima do repórter. Me ajuda aí!", o apresentador exclamou irritado.