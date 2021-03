Repórter do SBT é agredido ao vivo por homem com camisa da seleção brasileira Reprodução

Por iG

Publicado 16/03/2021 07:35 | Atualizado 16/03/2021 07:40

São Paulo - Maycon Leão, repórter da TV Serra Dourada, afiliada do SBT em Goiás, e seu cinegrafista foram agredidos durante o link ao vivo. Na situação, os profissionais noticiavam um protesto de empresários na rodovia BR 153 em Goiânia. Os manifestantes pediam a abertura do comércio ao poder público, que fechou estabelecimentos não essenciais por conta da pandemia.

Logo um manifestante, trajado com uma camiseta da seleção brasileira, se aproximou e agrediu Maycon. O repórter, indignado, questionou o motivo da violência e, mesmo sob ameaças, recusou-se sair da via pública.

"Não justifica o senhor me agredir. O senhor sair de onde o senhor estava pra vim me bater. O senhor agrediu meu câmera. O senhor derrubou a câmera, colocou a mão no meu celular. Estamos levando a informação para a população, é um serviço essencial. Porque o senhor está indo pra cima dele? Dá licença do meu câmera? Não quero conversar com o senhor. Não vou sair da rodovia. Produção, pede pra polícia vir aqui", disse Maycon, ao vivo.

Tentaram atrapalhar o trabalho do Maycon Leão hoje pic.twitter.com/hfHdGaT1tw — Gabriel Menezes #Faltam6Dias (@briel_menezes) March 15, 2021