Gaby Amarantos Divulgação

Por iG

Publicado 16/03/2021 09:05 | Atualizado 16/03/2021 09:13

São Paulo - Após anunciar Márcio Garcia como apresentador do "The Voice Kids", a Globo divulgou, nesta terça-feira, que a bancada do júri terá Carlinhos Brown, Michel Teló e uma integrante nova, Gaby Amarantos.

fotogaleria

Publicidade

Gaby, que já participou do "The Voice Brasil" em 2013, como técnica assistente de Lulu Santos, falou sobre a nova temporada do programa. "Não é só uma expectativa, é uma realidade poder desfrutar desse sonho junto dessas crianças e jovens que vão nos fazer reconectar - através da música - com o que é ter sonhos e voltar a acreditar que o mundo é belo e, principalmente, trazer essa representatividade do Norte, da Amazônia", disse Gaby, em entrevista ao Gshow.

"Estou muito feliz de ser a primeira técnica do Norte, para mostrar como o nosso Brasil é lindo, gigante e plural", completou a cantora. O "The Voice Kids", que ainda não tem data de estreia, irá ao ar aos domingos após o "Temperatura Máxima".