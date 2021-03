Projota, no 'Mais Você' Reprodução/Globo/Twitter

Publicado 17/03/2021 09:50 | Atualizado 17/03/2021 11:44

Rio - Eliminado do "BBB 21" com 91,89% dos votos na noite desta terça-feira , Projota foi recebido por Ana Maria Braga, no 'Mais Você, para o tradicional café da manhã do eliminado nesta quarta-feira. Na abertura do programa, a apresentadora brincou com a letra do maior sucesso do artista, "Ela Só Quer Paz". "Nunca combinou tanto a música com quem canta", disse Ana Maria, que ainda falou sobre o "paladar infantil" do artista e o desempenho do rapper dentro do reality.

Ao receber Projota, Ana Maria brincou sobre a missão de montar um cardápio de café da manhã para o rapper, que é intolerante a lactose e não come diversos outros alimentos, como lasanha, pudim e diferentes molhos. "Eu tenho intolerância a lactose e só fui descobrir há alguns anos, mas desde criança, eu não gostava de comer queijo", disse o rapper, que afirma gostar do que é simples. "Eu cresci comendo arroz, feijão e alguma carne. Muito simples", garantiu.

Ana Maria ainda questionou se ele não sabia fazer arroz mesmo e até sugeriu que ela o ensinasse, mas ele afirmou que já havia feito o prato antes do reality. "Todas as vezes que eu fiz arroz na vida, eu olhei na internet a quantidade de água que precisava", se defendeu o rapper.

Em seguida, ao ser questionado se estava arrependido de entrar no reality, ele relembrou conversa com a esposa, Tâmara Contro, sobre o medo de perder a carreira com o desempenho que teria dentro do jogo. Emocionado, ele contou que só iria ao reality se ela garantisse que continuaria ao lado dele apesar de tudo.

"Um dia antes de eu sair de casa, eu tive uma conversa com a minha esposa. Eu falei sobre isso. A gente tem medo exatamente disso, de acontecer coisas que vão além do que a gente consegue controlar, medo de estragar tudo o que conquistei ao longo de tanto tempo", disse o rapper a Ana Maria Braga.

Ele garantiu não estar arrependido, mas assumiu que teve vários erros dentro do jogo. "A gente só aprende errando e eu tive vários erros ali. Se eu não viesse ao programa, eu não aprenderia com meus erros. Na minha última semana, eu já estava bem diferente do início do programa. Agora é momento de refletir. Todo o conhecimento que eu adquiri na minha vida foi assim, até com a minha esposa", afirmou Projota.



Ele também comentou a saída de seus aliados do programa: Nego Di, Karol Conká e Lumena. O cantor imaginava que poderia ser um recado do público, mas não tinha como "cravar certeza" e imaginar a rejeição do grupo. Projota também se mostrou surpreso, mais uma vez, pela indicação ao paredão do líder, Fiuk, que culminou na sua posterior eliminação.

"Eu nunca votei no Fiuk e a gente trocava ideias. Pensava que isso faria com que ele não votasse em mim, sabendo que a Pocah votou nele na semana anterior e estava aberta para o voto", detalhou Projota.

'Triângulo amoroso diferente'

Ana Maria Braga questionou a relação do rapper com o melhor amigo, Arthur, e a affair dele, Carla Diaz. A apresentadora garantiu que parecia um "triângulo amoroso diferente", o que causou risada no cantor. "O que você quer que eu diga, Ana?", indagou.

"Nós dormimos no chão e ali começou a amizade. A gente não se largou. Meu parceiro desde o primeiro dia. A gente poderia ter ganhado a primeira prova do líder, a segunda a gente ganhou e eu deixei o líder para ele", relembrou Projota sobre a trajetória com o amigo, que ficou desolado com o resultado do paredão.

Ao falar sobre a relação de Arthur e Carla, ele revelou acreditar que o amor entre os dois não é equilibrado, pois a atriz gosta mais do crossfiteiro, que o contrário. "Tinha dias que eles nem davam bom dia para o outro", relembrou. "Eu nem disse que a relação de amizade deve ser maior que a outra. Só disse que a relação que ele tinha com a Carla não precisa ser mais forte do que o vínculo que a gente tinha desde o começo", ponderou.

Vilão?

Ana Maria Braga exibiu VTs de Nego Di, Karol Conká e Lumena falando que ele era um dos vilões da edição e o rapper se mostrou supreso, mas que nao poderia controlar a cabeça dos outros. "Nós temos vários lados, várias características. Algumas foram potencializadas, algumas tenho que melhorar. Mas eu não me considero um vilão. O grande erro foi a gente achar que estava certo. Essa foi minha ruína", disparou.

Na sua vez de disparar quem é o vilão do "BBB 21", ele indagou: "Tem que estar lá dentro?". Apertado por Ana Maria para responder, ele disse que o atual vilão seria Gilberto. "Vejo que ele vai ser um antagonista na verdade", declarou.

Sobre o bullying contra Lucas Penteado, ele confessou que "perdeu a mão" e ainda comentou da breve relação de ídolo-fã que tiveram no início do reality. "Quando eu entrei na casa, eu recebi o amor dele e devolvi amor pela nossa vivencia e origem. Mas eu perdi a mão", disse Projota, após ver vídeo em que "vence" batalha de rima contra o ator durante uma festa.

