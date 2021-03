Ana Maria Braga e Projota Reprodução/Globo

Por O Dia

Publicado 17/03/2021 10:41 | Atualizado 17/03/2021 11:06

Rio - Eliminado do "Big Brother Brasil 21" nesta terça-feira, Projota compareceu ao café da manhã do eliminado com Ana Maria Braga na manhã desta quarta-feira . A apresentadora não deixou passar batido o fato do intérprete de "Muleque de Vila" não saber fazer arroz e ainda sugeriu que iria ensiná-lo.

“Você tem uma música chamado ‘Muleque de Vila’ e não sabe fazer um arroz?”, questionou Ana, em tom de brincadeira. “Quer que eu te ensine a fazer a arroz?”, continuou a apresentadora, que arrancou risadas de Projota.

Em seguida, ele se defendeu e disse que fez outros pratos no reality. “Todas as vezes que eu fiz arroz na vida, eu olhei na internet a quantidade de agua que precisava. Lá no 'BBB' não tem como. Mas no VIP eu fiz algumas carnes, outras coisas”, ponderou.

