Por O Dia

Publicado 18/03/2021 10:24

Rio - E lá vem o primeiro trabalho de Bruno Gagliasso na Netflix: o ator estará em Santo, série original espanhola criada por Carlos López e com gravações no Brasil e na Espanha. No projeto, que conta ainda com o diretor Vicente Amorim e o roteirista Gustavo Lipsztein, ambos brasileiros, Bruno contracena com o ator espanhol Raúl Arévalo (Anti-motim, Tarde para a raiva e O Mediador).

"Eu estou muito feliz com este primeiro trabalho na Netflix: uma produção espanhola, com uma equipe brasileira e que ainda destaca a nossa cultura na trama. Estou há mais de um ano dedicado a essa série, realizando encontros virtuais de leitura com elenco e diretores e também um mergulho profundo no perfil psicológico do meu personagem", diz Bruno.Série policial, Santo é um thriller de intriga e de ação, que, em alguns momentos, flerta com o terror. A trama gira em torno de Santo, um narcotraficante cujo rosto nunca foi visto e que é investigado pelos policiais federais Ernesto Cardona (Bruno Gagliasso) e Miguel Millán (Raúl Arévalo). Radicalmente opostos, eles terão que aprender a colaborar um com o outro para resolver o caso e manter suas vidas seguras."Santo é como um terremoto com dois epicentros simultâneos, um no Brasil e outro na Espanha: a história de dois policiais em dois continentes diferentes que se unem para perseguir um inimigo que ninguém sabe como é porque nunca foi visto. É um grande desafio, mas contamos com uma equipe de altíssimo nível e um elenco estelar. Trabalhar com Raúl e Bruno também garante que esta história vai deixar uma marca", afirma Carlos López, criador da série.No roteiro, ao lado de Carlos, estão o espanhol Miguel Ángel Fernández (Tempos de guerra e Desaparecidos) e o brasileiro Gustavo Lipsztein (Travessia mortal e Perdendo meus mármores). Produzida pela Nostromo Pictures para a Netflix, a série será dirigida pelo espanhol Gonzalo López-Gallego (Néboa, La zona e Ángel o demonio) e pelo brasileiro Vicente Amorim (A Divisão, Police Romance: Espinosa e Copa Hotel).Para Verónica Fernández, diretora de Conteúdo (séries) na Netflix Espanha, "Santo vai surpreender pela originalidade de sua abordagem e por ter um pulso narrativo frenético. Unir talentos espanhóis com talentos brasileiros causou uma explosão de criatividade. É um thriller que te dá arrepios."