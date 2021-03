Internautas veem semelhanças entre 'Encontro com Fátima Bernardes', da Globo, e 'Vem Pra Cá', do SBT Reprodução

Por O Dia

Publicado 23/03/2021 10:57 | Atualizado 23/03/2021 11:01

Rio - Patricia Abravanel mirou no sucesso, mas acertou no 'meme' com a estreia de seu programa matinal 'Vem Pra Cá', no SBT. Isso porque assim que foi ao ar, os telespectadores notaram as semelhanças, principalmente no estúdio, do novo programa com o seu concorrente direto, o 'Encontro com Fátima Bernardes', da Globo.

Nas redes sociais, os comentários faziam referência ao meme: 'Copia, só não faz igual', em referência a extrema semelhança entre os dois programas.

Confira alguns dos memes:

Teve plágio?



"Vem Pra Cá", novo programa de Patrícia Abravanel e Gabriel Cartolano nas manhãs do SBT é acusado de copiar o cenário do "Encontro com Fátima Bernardes".

Qualquer semelhança é mera coincidência... ou não... #VemPraCa pic.twitter.com/hs28jQ5rey — Me Conte Já! (@MeConteJa) March 22, 2021

SENTIU O RAJADÃO!



Além de Patrícia Abravanel & Fátima Bernardes terem programas na mesma vibe, no mesmo estilo.



Ambas mataram os programas infantis do seus canais! A TV Globinho e BomDia&Cia.#Encontro #VemPraCa pic.twitter.com/CTGAUzq1wd — Pedro (@pedrovifeca_) March 22, 2021

Ao lado de Gabriel Cartolano, Patricia apresenta o 'Vem Pra Cá', ao vivo, de segunda a sexta-feira, às 9h30 da manhã.