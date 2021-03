Rafa Kalimann Reprodução/Globo

Por iG

Publicado 23/03/2021 12:40 | Atualizado 23/03/2021 12:41

São Paulo - Rodolffo corre o risco de ser eliminado do "BBB 21" na noite desta terça-feira. O sertanejo foi indicado ao paredão por Gil, que se incomodou com piadas que o cantor fez sobre Fiuk usar vestido. Durante participação no "Encontro" na manhã desta terça-feira, a influenciadora Rafa Kalimann, que foi casada com o brother, disse que ele reconheceu o erro.

fotogaleria

Publicidade

"Acho que ele entendeu o erro. Fiquei feliz de ver que ele reconheceu isso e foi pedir desculpas para o Fiuk. Isso funciona para a nossa vida também, entender onde estão as nossas falhas e pedir desculpas", disse a influencer durante o "Encontro".

Rafa também contou que deu conselhos para o ex-marido antes do reality show. "Falei para ser ele mesmo, mas tomar muito cuidado e estar aberto para aprender. Eu sabia que teriam situações que ele teria muito que aprender porque ele sairia da zona de conforto dele. Ele estaria em outro ciclo e convivendo com outras pessoas", diz.

Publicidade

A influencer também disse que falou para Rodolffo se jogar no jogo e aproveitar a oportunidade de estar no "BBB". Por fim, Rafa falou acreditar que o cantor ainda tem chance de se recuperar e que nunca é tarde para reconquistar o público do programa.