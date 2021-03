Ana Maria Braga faz panelaço ao vivo no ’Mais Você’ Reprodução / TV Globo

Publicado 24/03/2021 09:58 | Atualizado 24/03/2021 10:16

Rio - Ana Maria Braga começou o "Mais Você" desta terça-feira de uma forma diferente. A apresentadora entrou no estúdio com as luzes apagadas e, logo em seguida, iniciou um panelaço para acordar. "Ih, acho que não vai ter programa hoje", disse Ana Maria.

Quando as luzes acenderam, o telão mostrou a produção do "Mais Você" batendo panelas e a apresentadora também ganhou uma para fazer barulho. Ana disse que foi recebida por um "panelaço de carinho" e acrescentou: "Cada um tem o panelaço que merece".

A declaração é uma crítica ao presidente Jair Bolsonaro, que foi alvo de um panelaço na noite de terça, quando pessoas de várias cidades do Brasil bateram panelas durante seu pronunciamento.

