Rio -Sarah relembrou sua participação no 'Big Brother Brasil 21' durante o 'Domingão do Faustão', neste domingo. A consultora de marketing digital disse que ainda está tentando assimilar tudo o que está acontecendo na vida dela. "Está tudo muito confuso, estou assimilando ainda, mas estou gostando do que estou vendo. É como o Tiago (Leifert) já falou, não tem como ser a gente mesmo dentro de um jogo, a gente está jogando, tem que jogar, fica procurando coisas para votar nas pessoas. No começo é fácil, aí vai afunilando e você começa a pegar pequenas coisas, vai ficando bem complicado", destacou.

Cotada como uma das favoritas no início do programa, ela refletiu sobre o que faltou para poder levar o prêmio de R$1,5 milhão. "Acho que o que faltou foi a espiã lembrar de espiar em outros lugares, a gente tinha dois quartos lá, eu espiava só no colorido e não no cordel, porque achava que era amiga de todo mundo lá. Olhando os vídeos hoje, a minha decepção é tão grande... Lá você não consegue ter a visão do todo, é impossível".

Sua postura em relação a Juliette também foi assunto. Durante o bate-papo com Fausto Silva, a loira confessou que desconfiou de algumas atitudes da paraibana e disse ter perdido a confiança nela. "Não deu muito certo quando a gente queria abrir os olhos dela pra algumas coisas e ela não confiava na gente. Aí eu comecei a ficar desconfiada e virou bola de neve", explicou. Sarah, no entanto, disse que deseja conversar com a antiga colega de confinamento. "Eu queria conversar com ela porque se ela já foi minha amiga antes era só dar uma segunda chance pra ela porque a gente tava brigando por besteira".

Sobre um romance com Rodolffo fora da casa mais vigiada do Brasil, Sarah deixou claro que não vai rolar. "O resto do Brasil tá pensando isso, gente? O Rodolffo foi muito meu amigo lá, mas como casal isso não aconteceria, gente? A gente é muito diferente de personalidade. Se fosse com outras pessoas eu até que pensaria, mas com ele não daria certo", avaliou.

Eliminada com mais de 76,76%, Sarah disse não se arrepender de ter participado do reality. "Passei momentos muito mais difíceis lá do que alegres, mas não me arrependo, não, estou recebendo tanto amor das pessoas que estou tão feliz, que não me contenho em mim".

Faustão, então, debochou e quis saber de onde vinha todo esse amor já que ela foi eliminada com índice de rejeição alto. "Esse amor vem de onde, que meteram 76% dos votos em você? Como a galera trai aqui também. Agora na sua frente eles ficam dizendo que pena que você saiu", comentou o apresentador. "Pior que é desse jeito mesmo. Será que eu estou sendo enganada? Será que é para eu abrir o olho?", brincou a loira.