São Paulo - Na noite deste domingo, o programa Fantástico, da TV Globo, exibiu áudios que recebeu do marido de Paulo Gustavo, Thales Bretas, e da amiga Susana Garcia Capri – que é médica e diretora de cinema – sobre o estado de saúde do ator, internado com Covid-19 desde o dia 13 de março e precisando utilizar um aparelho que funciona como um terceiro pulmão. Tanto Susana quanto Thales confirmaram que o comediante está estável e se recuperando.

“Ele está numa reta para a cura. Ele vai curar, sair de lá e fazer a gente rir muito ainda (...). Ele está estável, está bem. E tem uma equipe muito empenhada, eficiente, otimista, dedicada, entregue a ele”, disse a médica.

No áudio, Susana ainda explicou como o estado de saúde de Paulo Gustavo piorou com o passar dos dias e porque, na última sexta-feira, os médicos optaram por usar um equipamento que funciona como um pulmão mecânico, fora do corpo do ator, a ECMO (Oxigenação por Membrana Extracorpórea).

“Ele já chegou na emergência com a saturação baixa, com falta de ar, já com uma parte do pulmão comprometida. E ficou vários dias assim, na luta, tentando melhorar para não precisar ser intubado. Mas quando os médicos viram que ele não deu essa ‘virada’, precisou ser intubado (...) Ele teve algumas complicações. Uma delas foi uma infecção que deixou o pulmão, já inflamado pela Covid, também infectado com bactérias. Foi quando os médicos foram para o passo seguinte, que é a ECMO, esse pulmão artificial, para deixar o pulmão dele descansar, desinflamar e acabar com a infecção”, explicou a médica.

Antes de ser intubado, Susana disse que Paulo Gustavo falou que gostaria de poder mostrar aos brasileiros como a doença é dolorosa. “Ele virou para mim e falou ‘Susana, se eu pudesse, eu queria mostrar agora para os brasileiros, para todo o mundo, o quanto essa doença faz a gente sofrer, o quanto é difícil o que eu estou passando, o quanto é importante as pessoas se cuidarem. Isso aqui não é brincadeira, é muito sofrimento. Só quem passa é que sabe”, contou.

Ainda antes de ser intubado, a médica disse que Paulo olhou para o marido disse: “Te amo! Até já!”.

O marido do ator, Thales Bretas, falou sobre os riscos da Covid-19 e como sido difícil para Paulo Gustavo enfrentar a doença. “A gente está vivendo um momento difícil, com altos e baixos, quem já passou pela covid e ficou hospitalizado sabe como é a doença. É uma doença muito séria, perigosa, sorrateira. O Paulo é um cara super saudável. A gente estava se cuidando muito. Mas se o coletivo, se todo o mundo, não se cuidar, se preservar e fazer isolamento social, usar máscara e fazer todas as medidas direitinho acaba contaminando e ajudando a espalhar essa infecção”, disse.

Ele também agradeceu pelas orações e pensamentos positivos e tentou dar esperança aos fãs, dizendo que, em breve o ator, estará recuperado. “Na Páscoa, que é um momento tão especial, eu acredito que esse renascimento está cada vez mais próximo. Então, eu queria encher o coração de vocês de esperança, agradecer a todas as orações e dizer que, em breve, o nosso amado Paulo Gustavo vai estar de volta na minha família, na telinha de vocês e no coração e na alegria de todo o mundo que está torcendo por ele”, afirmou Thales.