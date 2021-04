Influencer gaúcha, Laís Cardoso é campeã do reality ‘Bela do Verão’ da RedeTV

Rio - Em uma final acirrada, a modelo e influencer gaúcha Laís Cardoso, 31 anos, levou a melhor e venceu o reality show ‘Bela do Verão’, apresentado por João Kléber na RedeTV. A morena se deu bem na maioria das provas – incluindo atividades de resistência, sorte e habilidade – e somou mais pontos para o desfile final, quando jurados famosos avaliaram cada participante.

“Estava bem confiante porque fui acompanhando minha pontuação semana a semana. Eu sabia que tinha chance de vencer, mas foi uma surpresa. O reality me fez superar meus próprios limites. A convivência ali dentro também me ensinou muita coisa. Fui competitiva, sabia que para vencer tinha que mandar bem nas provas, então dei o meu melhor. Foi uma experiência linda que vou levar para a vida toda”, resume.



Vale lembrar que a campeã Laís receberá como prêmio uma viagem para Cancun, no México. Em segundo lugar ficou a modelo e atriz Amanda França, 27 anos, que se tornou conhecida nas pegadinhas da própria RedeTV e como prêmio vai receber mil reais. Já a modelo Paula Ginger, 28 anos, garantiu o terceiro lugar e receberá quinhentos reais.



Outras participantes foram premiadas: Rafaela Figueredo, 27 anos, recebeu a faixa de Bela Simpatia, Carla Silva, de 30 anos, ficou como a Bela Revelação, Cris Galêra, 27 anos, foi eleita a Bela Destaque e Lunna Leblanc, de apenas 23 anos, conquistou o título de Bela + Pop, a que mais deu o que falar nessa edição do programa.



O último episódio contou com participação de jurados bem conhecidos pelo público, entre eles Núbia Óliiver (modelo e atriz), Amanda Gontijo (ex-BBB), Renatta Teruel (ex-Miss Brasil) e Caique Aguiar (ator e ex-Fazenda). “O nível realmente estava muito alto, todas lindas e com uma performance incrível no desfile. A escolha foi bem difícil”, garantiu Renatta, que antes deu uma aula de passarela para as modelos.

