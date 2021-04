Ana Maria Braga no Mais Você Reprodução/Globo/Twitter

Por O Dia

Publicado 07/04/2021 11:43 | Atualizado 07/04/2021 11:58

Rio - Durante conversa com Rodolffo no "Mais Você" na manhã desta quarta-feira, Ana Maria Braga trocou o nome de Juliette e virou meme na web. Além da apresentadora chamar a sister de "Julietta", ainda trocou o nome de Caio, chamando o brother de Caique".

Na web, as gafes da apresentadora movimentaram as redes sociais. "Ana Maria hoje tá que tá: chamando Caio de Caíque. Chamando Juliette de Julieta", observou um internauta. "Está parecendo eu apresentando trabalho depois de virar a noite", brincou outra. "Ana Maria chamando a Juliette de Julieta me fez lembrar do Faustão chamando de Paulette e Jorgette", relembrou uma terceira.

Confira a movimentação na web:

