Cenas de Sempre fui eu, série da Disney Reprodução

Por O Dia

Publicado 07/04/2021 13:28

Rio - O Disney+ anunciou no dia 29 de março o início das gravações de Sempre Fui Eu, uma nova produção original do Disney+ feita na América Latina pela THE MEDIAPRO STUDIO Colômbia e Argentina. Protagonizada pela atriz e cantora mexicana Karol Sevilla (Sou Luna, Disney Channel), o cantor colombiano Pipe Bueno e o renomado ator colombo-mexicano Christian Tappan (A Rainha do Tráfico), a série chegará no Disney+ no final de 2021 e promete conquistar o público com uma história intrigante, cheia de mistério, aventura, romance e música da região caribenha da Colômbia.