Segunda temporada do ’De Férias com o Ex: Celebs’ estreia nesta quinta-feira Reprodução

Por iG

Publicado 08/04/2021 14:19 | Atualizado 08/04/2021 14:22

São Paulo - Estreia, nesta quinta-feia, às 21h30, a segunda temporada de "De Férias com o Ex: Celebs". Logo no primeiro episódio o barraco, drama e muita pegação estão garantidos.

fotogaleria

Publicidade

Alerta de spoiler! Em poucos minutos após o elenco se reunir, Ingrid Ohara e Caíque Gama protagonizam beijos na frente de todos. Entretanto, Ohara descobriu após o amasso que o rapaz é um ex-namorado recente de outra participante, a cantora Gabily, o que já garantiu a "torta de climão" entre os confinados.

Drama e briga



Gabily e Marina Reprodução MTV

Tentando amenizar a tensão, Gabily afirmou que estava tranquila e que já tinha superado Caíque. Porém, o comportamento da cantora mediante a situação provou justamente o contrário. Emburrada, ela protagonizou alguns dramas, o que acabou gerando briga com Marina Gregory.

Publicidade

Sem paciência, Marina mandou na lata da cantora: "Não gosto de você, está quebrando a vibe da galera, muito dramática". Gabily, por sua vez, não ficou quieta e, juntas, as duas protagonizaram a primeira briga da nova temporada de "De Férias com o Ex".

Não demorou muito e outros personagens entraram no jogo, com Lary Bottino e Flavio Nakagima. Ex-namorados, Nakagima e Lary protagonizaram o segundo desentendimento da casa. A briga começou, pois a influencer se recusou a realizar qualquer atividade ou brincadeira com o surfista.

Comentário desnecessário

Publicidade

Entre os destaques do primeiro episódio também está o comentário transfóbico de Pedro Ortega a Tarso Brandt, o primeiro homem trans a participar do reality.

"Eu sou mais hétero. Gosto mais de mulher, mas já fiquei com homem. Tive uma experiência na minha vida que eu pude vivenciar os meus dois lados numa única existência. Eu sou trans", revelou Tarso, no episódio, ao elenco masculino.

Publicidade

Curioso, Pedro Ortega fez uma série de questionamentos, alguns pouco agradáveis, como: "Você tem pinto?". Matheus Pasquarelli, atento, notou o tom inadequado do comentário de Ortega e logo o aconselhou. "Tem coisas que não se podem perguntar"..."Lá fora você pode ter abertura e intimidade com qualquer pessoa, mas às vezes as pessoas não recebem isso bem", afirmou.

Você viu?

Primeiro date



Caíque e Ingrid Ohara Reprodução MTV

O primeiro date da temporada escolhido pelo Tablet do Terror, foi para Caíque e Ingrid. Entretanto, avisada por Rico Melquiades sobre o drama com Gabily, a moça ficou receosa no encontro e acabou jogando as cartas na mesa.

Publicidade

"Não quero ficar com você agora, fico preocupada dela [Gabily] gostar de você e eu ficar contigo e isso chateá-la", disse Ingrid. Caíque tentou contornar a situação dizendo a relação começou e terminou de "forma turbulenta", mas não conquistou Ohara.

Não perca!

Estão confirmados no elenco do "De Férias com o Ex: Celebs": Caíque Gama, Day Camargo, Gabily, Ingrid Ohara, Marina Gregory, Matheus Pasquarelli, Neguin, Rico Melquiades, Tarso Brant, Pedro Ortega, entre outros personagens que não foram divulgados, mas que prometem garantir o entretenimento ao longo da temporada.

Publicidade

Além da diversidade, o bangalô tsunami é uma das promessas para manter a casa movimentada. Segundo a diretora do programa, Bettina Hana, não existe uma função específica para o luxuoso quarto, entretanto, todos os momentos no local serão de "grande tensão".

"Essa temporada está muito legal, 'De Férias Celebs' vinha com a cabine de segredos, que é um lugar que eles revelavam suas intimidades e fez o maior sucesso. A gente resolveu, então, manter a cabine e agora a novidade é o bangalô tsunami, que é um ambiente que a gente criou na propriedade. Lá tudo pode acontecer, tanto para o lado bom quanto para o ruim, mas uma coisa garantida é a tensão no momento. É um lugar onde decisões foram tomadas, conversas foram tidas ali, caminhos foram feitos", dissertou ela.

Publicidade

A nova temporada de "De Férias com o Ex: Celebs" estreia nesta quinta-feira (08), às 21h30, na MTV . Com 12 episódios, o programa foi filmado em uma casa no litoral norte de São Paulo, em Ilhabela.