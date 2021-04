Por O Dia

09/04/2021

Rio - Sábado é dia de relaxar com o ‘Se Joga’, que reúne o melhor da semana com convidados especiais, matérias leves e bastidores exclusivos da TV. O programa desta semana, que vai ao ar no dia 10 de abril, apresenta uma homenagem a Chico Anysio e está cheio de participações especiais: Marina Ruy Barbosa, Thiago Fragoso e o casal Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert.

O retorno de ‘Império’, ganhadora do Emmy Internacional 2015 de Melhor Novela, na próxima segunda, dia 12, na faixa das nove, em edição especial, está na pauta. Além de Tati Machado relembrar momentos marcantes da trama de Aguinaldo Silva, Fernanda Gentil bateu um papo com Marina Ruy Barbosa, que comemorou o retorno de sua personagem Maria Ísis. Na época, a atriz tinha acabado de completar 19 anos e vai comentar no ‘Se Joga’ o que a novela representou na sua carreira. Com grande elenco, ‘Império’ também conta com Alexandre Nero, Leandra Leal, Lilia Cabral, Chay Suede, Andréia Horta, Marjorie Estiano, Paulo Betti e mais.No dia 12, Chico Anysio completaria 90 anos e o programa preparou uma homenagem ao gênio criador de tantos personagens icônicos. No especial, Cid Moreira, Orlando Drummond, Lucio Mauro Filho, Heloisa Périssé, Pedro Bismarck, Maria Clara Gueiros, Marcelo Adnet e Paulo Vieira contam suas lembranças com o humorista ou como foram influenciados por sua trajetória.No ar em ‘Salve-se Quem Puder’ como o advogado Alan, Thiago Fragoso também vai marcar presença no ‘Se Joga’. Em entrevista a Érico Brás, o artista revelou um talento oculto que poucos conhecem. Terá mais papo descontraído no programa com os depoimentos de Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert, que estreiam na quinta, dia 15, o ‘Bem Juntinhos’, no GNT. A atração vai mostrar o casal entre amigos, cozinhando em um ambiente caseiro e compartilhando momentos, memórias e experiências.O ‘Se Joga’ é todo sábado, ao vivo, às 15h15. O programa tem supervisão artística de Rafael Dragaud, direção geral de Bianca Lopes e redação final de Mauricio Yared.