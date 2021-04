Rodolffo participa do ’Encontro’ Reprodução

Por O Dia

Publicado 13/04/2021 11:51 | Atualizado 13/04/2021 12:08

Rio - Rodolffo Mathaus, ex-participante do "BBB 21", participou do "Encontro com Fátima Bernardes" na manhã desta terça-feira. O cantor sertanejo contou que pensou em desistir do reality show assim que foi acusado de racismo por ter comparado o cabelo de João Luiz com a peruca de uma fantasia de homem das cavernas.

"[Foi tensão] demais da conta. Eu pensei em sair correndo e dizer: 'Destrava essa porta para eu ir embora logo'. Graças a Deus o público, depois de rever as imagens e analisar como de fato aconteceram as coisas lá, entendeu que eu não fiz em um lugar de maldade. Graças a Deus aqui fora eu estou recebendo só carinho, nas redes sociais, por onde eu passei", afirmou.

Rodolffo comentou que recebeu de Fátima um presente para se educar sobre racismo. A apresentadora mandou para ele "Torto Arado", de Itamar Vieira Juniro, e "O Pequeno Manual Antirracista", de Djamila Ribeiro. O sertanejo, no entanto, voltou a dizer que tem amigos e parentes negros. Mas esse, como já foi explicado inúmeras vezes, não é um argumento para justificar não ser racista.

"Algumas das pessoas que eu mais amo na minha vida, tanto da minha família quanto de amigos, são negros. Tenho maior orgulho de ter muitos amigos, sem distinção de cor de pele, situação financeira. Detesto esse negócio", afirmou.