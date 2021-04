Dona Lurdes consegue agarrar Thelma Reprodução / Tv Globo

Por O Dia

Publicado 14/04/2021 16:43

Rio - A novela "Amor de Mãe", da Rede Globo, movimentou o Twitter durante toda a sua exibição, dividida em duas fase em decorrência da pandemia - a primeira entre 25 de novembro de 2019 e 21 de março de 2020, e a segunda entre 15 de março e 9 de abril de 2021. A produção voltou ao ar no mês passado e foi um dos principais assuntos da plataforma no Brasil. Nesta segunda fase, Thelma, interpretada por Adriana Esteves, ficou no topo da lista dos personagens mais comentados de "Amor de Mãe" no serviço, entrando no lugar de Lurdes, vivida por Regina Casé, que havia ficado na primeira colocação entre novembro de 2019 e março de 2020. Veja abaixo os personagens mais comentados no Twitter em um comparativo entre a primeira e a segunda fase em que a produção esteve no ar.