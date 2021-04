Maial Kayapo Igor Tripolli

Por O Dia

Publicado 14/04/2021 16:59 | Atualizado 14/04/2021 18:38

Rio - Após ser exibido no 'BBB 21', para o líder Caio e seus convidados, a Globo vai transmitir 'Falas da Terra' na TV aberta. Depois dos sucessos de 'Falas Negras' e 'Falas Femininas', a emissora traz o especial que pretende lançar luz à pluralidade e à luta dos indígenas pelo direito de existirem e serem ouvidos, fazendo um resgate histórico de valorização de suas culturas.

fotogaleria

Publicidade

'Falas da Terra' revela, em depoimentos em primeira pessoa, histórias de vida e de luta do povo que deu origem ao Brasil, das conquistas fora da floresta e ainda as várias maneiras de ser indígena. O programa mostra ainda a riqueza cultural dos mais de 300 povos existentes no país, que falam aproximadamente 200 línguas diferentes. O especial será exibido no dia 19 de abril, quando é celebrado nacionalmente o Dia do Índio, após o 'BBB 21'.



Além do conteúdo que vai ao ar, com os depoimentos dos personagens convidados, os bastidores da produção e todo o processo de criação merecem destaque, pois a participação de profissionais indígenas foi fundamental. Ailton Krenak, líder do Movimento Socioambiental de Defesa dos Direitos Indígenas, escritor e organizador da Aliança dos Povos da Floresta, além de ser um dos convidados a contar sua história, é também consultor de ‘Falas da Terra’. Ele participou da escolha dos personagens e da criação do projeto. Além dele, Ziel Karapató, artista e ativista; Graciela Guarani, cineasta; Olinda Tupinambá, jornalista e documentarista; e Alberto Alvarez, cineasta e realizador fizeram parte da equipe indígena realizadora da obra.



Os cinco foram fundamentais ao trazer o olhar indígena para o conteúdo, sugerindo e comentando a escolha dos personagens, conduzindo a conversa no set, de forma que os temas trazidos por cada um fossem explorados ao máximo. O público conhecerá a história não só de quem vive afastado da cidade, perto da natureza, mas também de quem vive em grandes centros urbanos, sem deixar para trás suas crenças, costumes e tradições. Serão apresentados no especial médicos, artistas, biólogos, escritores premiados, youtubers, entre outras profissões.



Ao todo, serão 21 depoimentos que trarão informações sobre preservação da cultura, língua e costumes dos diversos povos; proteção do meio ambiente e da vida; respeito à diversidade; histórias de resistência e ativismo; demarcação de terras; invasão de territórios demarcados; preservação das florestas; importância da literatura para ajudar na conscientização; entre muitos outros temas.