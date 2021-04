Rodrigo Bocardi Reprodução/Globo

Por iG

Publicado 16/04/2021 13:30 | Atualizado 16/04/2021 13:31

São Paulo - Rodrigo Bocardi foi acusado de cometer xenofobia durante o "Bom Dia SP" desta sexta-feira. No começo da edição, o âncora estava conversando com uma repórter sobre a baixa temperatura que está fazendo em São Paulo. A jornalista reclamou que não está acostumada com esse clima, pois é de Cuiabá, e o apresentador brincou com ela. Porém, o comentário de Bocardi foi visto como xenofóbico por um telespectador.

O homem reclamou no Twitter que o jornalista teve "requintes de xenofobia ao se reportar com a repórter que falou ser do centro-oeste e que não estava acostumada com o frio de São Paulo". Para o telespectador, ainda "ficou evidente sua repulsa" ao falar da região.

Bocardi leu o comentário ao vivo no "Bom Dia SP" e reclamou da acusação. "Olha o ponto em que a gente está. Você não pode falar da temperatura que tem ar de xenofobia. Então você não pode nem respirar mais, porque você está cometendo alguma delicadeza", disse o jornalista. Ele também falou que vai ser acusado de "arfóbico" porque está respirando.